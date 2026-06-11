Catoira pide a la Xunta vía libre para la obra de Gondar tras no hallar restos arqueológicos

El Concello de Catoira pedirá a Patrimonio de la Xunta que le dé vía libre para poder iniciar la obra de la carretera de Gondar después de que los sondeos que ordenó, ante la proximidad al castro existente en las inmediaciones, «no localizara restos arqueológicos ni estructuras vinculadas que puedan afectar a la ejecución de las obras de mejora previstas», explica el alcalde, Xoán Castaño.

El arqueólogo contratado está ultimando la memoria definitiva y en cuanto esté lista, se solicitará a la Xunta que «autorice cuanto antes» este proyecto, que forma parte del plan municipal de asfaltados. Contempla la renovación del pavimento, pero sobre todo la ampliación de un tramo que es especialmente problemático por un estrechamiento en la curva, cerca de la intersección con la PO-548.