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El Ayuntamiento de Vilagarcía crea un nuevo depósito para la Policía Local y liberará aparcamiento en A Concha

La iniciativa permitirá liberar el actual aparcamiento de A Concha para uso público bonificado, mejorando la movilidad en la zona norte

La grúa traslada un coche al actual depósito.

La grúa traslada un coche al actual depósito. / INAKI ABELLA DIEGUEZ

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Anxo Martínez

Vilagarcía

El Ayuntamiento de Vilagarcía ha sacado a licitación la obra para la creación del nuevo depósito de vehículos de la Policía Local en la finca municipal de O Pousadoiro. Con un presupuesto de 81.127 euros (impuestos incluidos) y dos meses de ejecución, los trabajos consistirán en acondicionar la parcela de 2.247 metros cuadrados y dotarla de los servicios necesarios que precisa el servicio.

La construcción de esta instalación permitirá trasladar a ella la actividad que se venía realizando en el parking soterrado de la calle A Concha, y destinar este a aparcamiento público bonificado. Eso permitirá, a medio plazo, abrir al público una importante bolsa de aparcamiento en la entrada norte de la ciudad, que será más necesaria si cabe en verano por su proximidad a la playa y el paseo marítimo de Vilagarcía a Carril.

La obra a realizar en O Pousadoiro consistirá, primeramente, en la preparación del terreno, con la roza de maleza, la explanación y la excavación de fosos para los cimientos de los muros. A continuación se levantará un cierre perimetral de dos metros de alto, se instalarán las redes de abastecimiento y saneamiento y las conexiones a los servicios eléctricos y de comunicaciones, se colocarán los postes de iluminación y se construirá una caseta para oficina de control, con aislamiento térmico, climatización y aseo incluido.

Por último, se acondicionará toda la superficie con un pavimento continuo de aglomerado asfáltico de 12 centímetros de espesor, sobre una capa de zahorra, y se marcarán las plazas y marcas viales con pintura reflexiva. Finalmente, se procederá a la colocación de las cámaras de videovigilancia. La inversión de esta actuación se financia íntegramente con fondos municipales. Las empresas interesadas en presentar ofertas disponen de plazo para hacerlo hasta el 1 de julio.

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El Ayuntamiento de Vilagarcía sostiene que con esta actuación, y la posterior conversión del actual depósito de A Concha en un parking público, se continúa avanzando en la creación de aparcamientos en las entradas a la ciudad. El de A Concha también contará con un sistema de bonificaciones para los vehículos empadronados en Vilagarcía.

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