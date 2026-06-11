Arranca la reforma de la cubierta de Burgáns con la meta puesta en julio

El Concello de Cambados ha dado inicio a los trabajos de renovación de la cubierta del graderío de Burgáns casi tres meses después de formalizar el contrato.

La previsión es que las obras para deshacerse de la estructura podrida estén concluidas en julio, sobre todo porque la fecha límite para no perder los fondos provinciales expira en septiembre.

Son los tiempos que maneja el concejal de Obras e Servizos, José Ramón Abal Varela, señalando que se trata de unas tareas «más sencillas» de lo que pueda parecer. Con todo, la adjudicataria dispone de tres meses según el plazo de ejecución previsto en la licitación y, si todo marcha sin contratiempos, aun consumiéndolo, llegaría a tiempo para cumplir con el +Provincia de la Diputación de Pontevedra.

Cabe recordar que se sufraga con la edición de 2024 y de esa anualidad también queda pendiente el parque infantil de Torrado cuya licitación ya está encaminada, según el edil.

En cuanto a la cubierta del campo de fútbol de Vilariño, cabe recordar que se destinan 83.986 euros después de que la sociedad Padinsa Salnés SL presentara una rebaja al precio de licitación de algo más de 6.800 euros.

Se trata de una necesidad que lleva casi un lustro sobre la mesa y es muy demandada, pues la instalación de la grada llevaba más de 30 años sin ser sometida a ningún tipo de intervención de conservación y en un invierno reciente incluso se desprendió una afilada pieza metálica, con la fortuna de que no golpeó a ningún espectador. Además, anteriormente, se había suspendido un partido preventivamente por fuertes rachas de viento.

Abal Varela explica que la firma está pendiente de unos controles analíticos de la corrosión que sufre la estructura para entrar de lleno en un proyecto que lleva más de dos años sobre la mesa. De hecho, hubo uno anterior, que incluso se había adjudicado a una empresa, pero se quedaba corto ante el mal estado de la estructura, así que se rescindió el contrato, se inyectó dinero que tenían habilitado para las cámaras de videovigilancia -que van este año- y se hizo uno nuevo, el actual, que incluye una reforma más integral.

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En concreto, contempla la retirada de la cubierta existente, que es de piezas de chapa grecada que «han llegado al final de su vida útil». Se va a sustituir por una totalmente nueva de panel de sándwich. El apoyo, la estructura metálica formada por correas y vigas, se va a adecuar, realizando una limpieza previa de todos los elementos, para quitarle el óxido y revestimientos; después se le aplicarán productos para darle esmaltado y también se instalarán nuevas correas de acero.