Localizado en buen estado el hombre de 35 años buscado en O Grove tras hallarse sus pertenencias

El hombre de 35 años al que estaban buscando desde el martes en O Grove ha sido localizado en buen estado. Así lo confirma la Guardia Civil, que aún hoy mantenía un dispositivo de mínimos, con una embarcación y patrullas por tierra.

Los agentes estaban intentando localizar a algún familiar o persona allegada a este varón que podría haber estado residiendo en la villa meca. Finalmente, lograron dar con alguien de su entorno quien les ha confirmado su paradero y que se encuentra en bien.

Según otras fuentes, el varón habría sido localizado en Madrid y se desconocen los motivos por los que sus pertenencias quedaron abandonadas en una zona de piedras cerca de la playa de Lavaxeira.

Nunca se presentó una denuncia por desaparición, pero que quedaran allí cosas relevantes, como un móvil y la cartera con documentación, el DNI sobre todo, y otras pertenencias como ropa, generó gran alarma.

Fue el martes y fueron unos jóvenes que estaban en el lugar quienes dieron el aviso, preocupados porque se iban ya de la zona y el propietario de unos objetos personales apoyados en una roca no había vuelto a por ellos.

Ante la posibilidad de que se hubiera adentrado en el mar y no hubiera vuelto, desde el 112 Galicia se activó un amplio dispositivo que incluyó medios aéreos, marítimos y terrestres.

Durante más de tres horas se estuvo rastreando la costa de O Grove, desde Punta San Vicente hasta Moreiras, pero sin resultado positivo, así que el dispositivo se anuló al llegar la noche.

Se reactivó al día siguiente, también por aire y tierra y hasta al mediodía, cuando, ante la falta de indicios, se redujo a vigilancias por mar y tierra de parte de la Guardia Civil, que aún las mantuvo activas hoy jueves, hasta las tres de la tarde.

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Emerxencias de O Grove, la Policía Local, Salvamento Marítimo, Cruz Roja y Gardacostas de Galicia fueron los otros cuerpos movilizados desde que se dio la alerta, el martes.