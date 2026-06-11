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Teatro

Abázcaro encadena dos actuaciones en Vilaxoán y O Ramal

El grupo representará este viernes varios sainetes y el miércoles llevará al Centro Sociocultural «Aquí as fabas, a caldeiradas!», que alcanza su duodécima función

Una representación anterior del grupo de teatro vilagarciano.

Una representación anterior del grupo de teatro vilagarciano. / Noe Parga

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Diego Doval

Vilagarcía

El grupo Abázcaro afronta dos actuaciones con pocos días de diferencia. La primera será este viernes, en el Centro Social de Vilaxoán, dentro del festival de fin de curso 2025-2026, con una tarde de teatro entre las 19:00 y las 19:45 horas. La compañía pondrá en escena varios sainetes estrenados en Fontecarmoa el pasado mes de febrero, con sorpresas para los asistentes y posterior ágape. La segunda cita será el miércoles 17 de junio, a las 18:00 horas, en el Centro Sociocultural de O Ramal, con «Aquí as fabas, a caldeiradas!», montaje que alcanza ya su duodécima representación. La entrada será libre.

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