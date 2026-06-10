Vilanova, punto de partida para la Ruta Quetzal

La Ruta Quetzal 2026 volverá a partir de la localidad arousana de Vilanova. Lo hará el próximo 28 de junio, cuando se reúnan los 200 participantes de toda España (21 gallegos) que disfrutarán de un recorrido hasta el 11 de julio por tierras de Galicia, Portugal y León, siguiendo los pasos de la reina Urraca, una de las figuras del medievo que tuvo una intensa relación con Vilanova y, en especial, con la fortaleza de Lobeira.

Dirigida por Íñigo de la Quadra-Salcedo, la propuesta de este año se presentó en la Estación Marítima de Vilanova este miércoles, con la presencia del alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, que celebró la continuidad de este evento al que define como «importante y clásico en los veranos de Galicia». La Ruta se iniciará en O Salnés, pasará por otras zonas del sur de la provincia de Pontevedra, por tierras ourensanas y llegará a Braga y León, regresando a Galicia con parada en Lugo antes de llegar a Santiago de Compostela realizando un pequeño tramo del camino.

De la Quadra-Salcedo remarcó que esta edición volverá a tener a Vilanova como el lugar donde se realizarán las primeras actividades. Así, los participantes, elegidos por sus expedientes académicos, conocerán el marisqueo a pie para acercarse a la cultura tradicional de la ría de Arousa, así como a la figura de Valle-Inclán en el centenario de su obra «Tirano Banderas», incluyendo una conferencia y actividades de divulgación cultural. Además, subirán a Monte Lobeira, donde conocerán la historia del antiguo castillo, asociado a la reina Urraca de León. También harán la ruta Mar de Santiago, descendiendo en kayaks por el río Ulla hasta llegar a Catoira, un estratégico punto militar del siglo XII. En ese viaje recorrerán los meandros del valle del Ulla en Valga, en un entorno natural de gran belleza para llegar a Pontecesures, con su puente interprovincial de origen romano.

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Los jóvenes combinarán a lo largo de la expedición , actividades de naturaleza y patrimonio con el objetivo de mostrarles la historia y la cultura de los territorios visitados mientras viven una experiencia de aprendizaje y convivencia. En la presentación del evento también participó el director del Plan Xacobeo, Ildefonso de la Campa, que vinculó Galicia con la figura de la reina Urraca.