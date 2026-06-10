Vilagarcía aprueba 81.000 euros en ayudas para limpieza de montes y prevención de incendios

El Ayuntamiento de Vilagarcía acaba de aprobar las bases reguladoras del programa municipal de ayudas a las comunidades de montes para la realización de tareas de limpieza y desbroce, necesarias para prevenir los incendios forestales. La partida reservada para este fin asciende a 81.000 euros. En la anterior edición del programa, este plan municipal permitió acondicionar 46 hectáreas de monte de nueve entidades comunales del municipio.

Podrán acceder a las subvenciones las comunidades de montes de Vilagarcía de forma individual o mancomunada. En el primer caso, el importe máximo asciende a 7.000 euros, y en el segundo, a 11.000. Con las ayudas podrán financiarse trabajos e intervenciones de silvicultura preventiva realizados en el período comprendido entre el 16 de octubre del año 2025 y el 30 de septiembre próximo.

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Además de proyectos de reforestación con especies autóctonas y de limpieza de biomasa en las franjas de protección de los 50 metros, también se incluyen como actuaciones subvencionables la creación de dehesas, rozas, podas, tratamientos adecuados de la biomasa residual o rareos.