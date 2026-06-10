Vilagarcía amplía el número de espacios para la atención temprana

El Concello de Vilagarcía refuerza su colaboración con la Unidade de Desenvolvemento Infantil e Apoio Familiar —UDIAF— del Salnés Norte para dar respuesta a la elevada demanda de atención temprana en la comarca. La administración local cederá a la entidad el uso de otras tres salas en el centro social de O Ramal, donde ya disponía de dos dependencias, con el objetivo de ampliar su capacidad asistencial y facilitar el trabajo que desarrolla con niños de 0 a 6 años y sus familias.

La concejala de Servizos Sociais, Tania García, mantuvo una reunión en Ravella con las responsables de la unidad para hacer seguimiento de la actividad realizada durante el último año. En el encuentro participaron María García, coordinadora de las UDIAF de Salnés Norte, Salnés Sur, Deza y Bergantiños, y Gema Martínez, coordinadora de la unidad Salnés Norte, con sede en Vilagarcía y cobertura también para los municipios de Vilanova y A Illa de Arousa.

El servicio, dependiente de la Asociación Galega de Atención Temperá —AGAT—, tiene como finalidad ofrecer cobertura social a familias con niños que presentan problemas o situaciones de riesgo para su desarrollo. Su intervención se basa en la importancia de actuar cuanto antes y desde una perspectiva integral, trabajando no solo con el menor, sino también con su familia y su entorno social. La atención temprana se convierte así en una herramienta clave para diagnosticar, tratar y acompañar dificultades evolutivas, de comunicación, emocionales, motrices, sensoriales o cognitivas.

La memoria de actividad refleja la intensidad del trabajo desarrollado desde la sede vilagarciana. En 2025, la UDIAF Salnés Norte realizó 3.502 prestaciones individuales y atendió a 132 familias. De ellas, el 74% residían en Vilagarcía, un total de 97; el 20% en Vilanova; y el 6% en A Illa. Del conjunto de intervenciones, 100 fueron consultas de acogida, 159 sesiones de valoración y 3.193 sesiones de apoyo directo, además de otras actuaciones vinculadas al seguimiento de cada caso.

La unidad llevó a cabo también 309 actuaciones de coordinación con otros profesionales y con 56 recursos sanitarios, sociales y educativos. Esta relación con el entorno es una de las bases del servicio, que aborda cada situación desde una mirada global y coordinada. Según los datos de la memoria, la media de tiempo de acceso a estos recursos fue de 2 años y 8 meses.

En cuanto a la tipología de los casos atendidos, la UDIAF trabajó con dificultades muy diversas dentro del desarrollo infantil. El 24% de las intervenciones estuvieron relacionadas con el habla y el lenguaje; el 27% con problemáticas afectivo-emocionales; el 19% con procesos evolutivos; y el 17% con problemas sindrómicos. A ellas se sumaron cuestiones vinculadas a hábitos, conducta, atención, dificultades motrices, sensoriales y cognitivas.

La ampliación de espacios en O Ramal permitirá a la unidad disponer de mejores condiciones para seguir prestando un servicio público y gratuito, financiado a través de subvenciones de la Consellería de Política Social y de apoyos municipales como la cesión de dependencias y las subvenciones nominativas del Concello. Para Vilagarcía, donde reside la mayoría de las familias atendidas, la colaboración con la UDIAF supone reforzar un recurso esencial en el ámbito social y educativo.

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Las familias del Salnés Norte que necesiten realizar alguna consulta o solicitar atención pueden dirigirse directamente a las instalaciones de la rúa Rosalía de Castro, 24, contactar en el teléfono 986 185 580 o escribir al correo salnes@atenciontemprana.com.