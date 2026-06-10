Desde Ribadumia al éxito nacional

El Centro Artístico Chassé de Ribadumia volvió de Badajoz con tres podios y con la sensación de haber dado un paso importante en la consolidación del pole dance como disciplina deportiva y artística en O Salnés. El pasado sábado, tres componentes del centro participaron en el Arise Championship, una cita de ámbito nacional que reunió a competidoras de toda España y en la que la representación arousana firmó un pleno de medallas.

Gabriela Besada, de A Illa, se proclamó campeona en la categoría Amateur Artistic; Montse Gómez, de Vilagarcía, logró la segunda posición en Amateur Exotic; y Eva Lede, de Ribadumia, completó la actuación con un tercer puesto en Profesional Exotic. Tres resultados de enorme valor para un centro que sigue creciendo y que empieza a abrir camino también en la competición.

La prueba se divide por niveles —amateur, semi pro y profesional— y por modalidades. La principal diferencia entre exotic y artístico está en el uso del calzado. En exotic se compite con zapatos especiales, mientras que la modalidad artística tiene un perfil más deportivo, centrado en la técnica, la expresión corporal y la ejecución de los elementos sobre la barra. Cada participante realiza una coreografía de entre tres y cuatro minutos y la clasificación se establece por puntuación tras una única actuación por categoría.

Para Eva Lede, responsable del Centro Artístico Chassé, la experiencia tuvo también un componente inesperado. «No iba a participar, iba a ir como entrenadora, pero me animaron y preparé una coreografía», explica. Su actuación le valió el tercer puesto en Profesional Exotic, una categoría de alto nivel en la que compitió después de años vinculada precisamente a esta modalidad. «Hasta ahora competí siempre en exotic», señala.

El Auditorio de Ribadumia acoge el 20 de junio la gala de fin de curso de Chassé. / INAKI ABELLA DIEGUEZ

Sin embargo, más allá de su propio podio, Eva Lede destaca especialmente el papel de sus alumnas. Tanto Montse Gómez como Gabriela Besada debutaban en una competición de pole dance y lo hicieron con resultados sobresalientes. «Como entrenadora de Montse y Gabriela estoy muy orgullosa, porque era la primera vez que competían», subraya. En el caso de Gabriela, el triunfo tiene además un valor añadido. «Viene de hacer capoeira y quedó primera. Es algo que hay que poner en valor», añade Lede.

El resultado obtenido en Badajoz supone también un impulso para la cantera del centro. Chassé cuenta actualmente con entre 97 y 103 personas inscritas, que es el máximo de plazas disponibles en sus instalaciones. Entre ellas hay niñas desde los siete años, lo que permite hablar ya de una base en crecimiento. «Estamos generando cantera», destaca Eva Lede, convencida de que la medalla de Gabriela en la modalidad artística puede ayudar a que más familias vean esta disciplina como una opción deportiva para sus hijas. «Ahora, con este premio, los padres empiezan a ver lo de competir con sus niñas», apunta.

Lede insiste en que el pole dance exige mucho más que una coreografía vistosa. Detrás de cada ejercicio hay preparación física, técnica, constancia y capacidad de superación. «El pole dance conlleva mucho trabajo, esfuerzo y muchos momentos de resiliencia», afirma.

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El próximo reto del Centro Artístico Chassé estará ya en casa. El día 20 de junio celebrará la clausura del curso en el Auditorio de Ribadumia, con dos sesiones previstas, a las 17.00 y a las 19.30 horas. La respuesta del público confirma el interés que despierta la actividad: una de las funciones ya tiene vendido el 80% del aforo. Será una nueva oportunidad para mostrar el trabajo desarrollado durante el año y para reforzar el camino abierto en Badajoz, donde Chassé demostró que el pole dance arousano también sabe competir, emocionar y subir al podio.