El PP de Cambados ve en la contratación urgente de personal que el gobierno admite un «mal funcionamiento»

El PP de Cambados considera que la prisa del Concello por contratar personal para los departamentos de Urbanismo, Servizos Sociais y Contratación es un reconocimiento al «mal funcionamiento» que viene denunciando tras las «denuncias y las innumerables quejas de los vecinos», pues «si no tuvieran razón, no se actuaría con tanta celeridad», expone su portavoz, Sabela Fole, en referencia a la modificación de la RPT que irá a pleno para amortizar vacantes y crear las plazas de arquitecto técnico, administrativo y trabajador social.

«El propio gobierno admite que tiene muy mal organizado y gestionado el Concello» después «de tres años de colapso» y de «once de multipartito», declaró, respecto a los planes anunciados de realizar un cambio de la RPT por obsolescencia de la actual. Una vez más, libró de culpa a los funcionarios, «hacen por encima de lo que les toca» y culpó al Ejecutivo del atraso en licencias, errores en las licitaciones y otros «problemas» en estas áreas.