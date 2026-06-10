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Política local

El PP de Cambados ve en la contratación urgente de personal que el gobierno admite un «mal funcionamiento»

«Si las innumerables quejas vecinales no tuvieran razón, no tendría tanta prisa», expone Sabela Fole

La portavoz del PP de Cambados, Sabela Fole, en un pleno.

La portavoz del PP de Cambados, Sabela Fole, en un pleno. / Noe Parga

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Lucía Romero

Cambados

El PP de Cambados considera que la prisa del Concello por contratar personal para los departamentos de Urbanismo, Servizos Sociais y Contratación es un reconocimiento al «mal funcionamiento» que viene denunciando tras las «denuncias y las innumerables quejas de los vecinos», pues «si no tuvieran razón, no se actuaría con tanta celeridad», expone su portavoz, Sabela Fole, en referencia a la modificación de la RPT que irá a pleno para amortizar vacantes y crear las plazas de arquitecto técnico, administrativo y trabajador social.

«El propio gobierno admite que tiene muy mal organizado y gestionado el Concello» después «de tres años de colapso» y de «once de multipartito», declaró, respecto a los planes anunciados de realizar un cambio de la RPT por obsolescencia de la actual. Una vez más, libró de culpa a los funcionarios, «hacen por encima de lo que les toca» y culpó al Ejecutivo del atraso en licencias, errores en las licitaciones y otros «problemas» en estas áreas.

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