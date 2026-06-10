Opmega prueba con éxito un modelo de captación de mejilla en cuerdas

La Organización de Productores Mejilloneros de Galicia (Opmega) inició esta semana la retirada de las más de 2.400 cuerdas de captación de mejilla suspendidas en los «long lines» instalados en la ensenada de Esteiro, en Muros, «en una actuación que evidencia los buenos resultados de un modelo promovido por el propio sector para avanzar hacia una producción más sostenible y reducir la presión sobre los bancos naturales», apunta Opmega en un comunicado.

La presencia de la conselleira do Mar, Marta Villaverde, junto a la junta directiva de Opmega coincidió con uno de los momentos más relevantes de todo el proceso: la recogida de la mejilla adherida a las cuerdas para su posterior traslado a las distintas delegaciones de Opmega y su distribución entre los productores asociados.

El sistema permite captar de forma controlada la semilla de mejillón en el medio natural. Una vez retirada de las cuerdas, la mejilla, que se encuentra en una fase inicial de crecimiento, es transportada por vía marítima y terrestre hasta los diferentes puntos de destino, donde será utilizada para el encordado y posterior cultivo en las bateas.

Desde Opmega destacan que esta iniciativa responde a una propuesta que la organización llevaba más de cinco años defendiendo ante la Administración y que los resultados obtenidos, «están confirmando su utilidad».

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Además de contribuir a garantizar la disponibilidad de semilla, el sistema permite aliviar la presión sobre las zonas tradicionales de extracción y avanzar hacia un aprovechamiento más equilibrado de los recursos. La organización recuerda que la sostenibilidad del sector pasa necesariamente por asegurar el abastecimiento de mejilla sin comprometer los ecosistemas.