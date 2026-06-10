O Salnés ya gestionará este verano el servicio del agua con la red sensórica activa

El boom turístico que experimenta O Salnés desde hace años ha convertido la gestión del abastecimiento de agua en verano en un reto para los Concellos. Sobre todo, con la llegada de agosto, el mes más popular. Pero este año se afrontará con la primera fase de digitalización del sistema ya implantada, lo cual permitirá a la Mancomunidade do Salnés conocer a tiempo real el comportamiento de la red para poder maniobrar ante de que puedan surgir problemas.

Y es que la red de 37 sensores para la infraestructura del suministro de agua en alta, que suma más de cien kilómetros de tuberías, está parcialmente instalada. Tiene que estar terminada este mes, pero ya está ofreciendo datos preliminares. El gerente comarcal, José Ramón García Guinarte, explica que, de este modo, lo que hasta ahora se hacía manualmente e instintivamente, por decirlo de algún modo, con la concesionaria del servicio, pasa a tener datos a tiempo real de consumos, presión… Para tomar decisiones más eficaces y poder anteponerse incluso a posibles problemas.

«En invierno no importa tanto conocer, por ejemplo, las oscilaciones de la presión en la red, pero en verano con el incremento del consumo sobre todo en los Ayuntamientos del sur se generan muchas variaciones y los que tienen los depósitos más altos lo notan en la presión», detalla.

Esta monitorización y control permanente «supone un paso de gigante» y la base para, en un futuro, crear patrones con capacidad predictiva de tal manera que, por poner un ejemplo, se pueda planificar el llenado de depósito de cola de los municipios de una manera escalonada, priorizando, ordenando… Para que todo sea más eficaz.

Para ello se implantará tecnología con Inteligencia Artificial y lo siguiente será la creación de un gemelo digital que permitirá testar virtualmente soluciones a problemas o cambios en aras de mejorar el servicio. Los datos obtenidos con la red de sensores también permitirán al equipo dirigido por el presidente David Castro conocer las necesidades futuras del servicio e incluir proyectos de obra en la nueva concesión, cuyos pliegos están preparando porque el actual contrato caduca en diciembre.

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Respecto a las ya encaminadas, como es la ampliación de la ETAP, la Xunta está con el proyecto constructivo y se espera que pronto se firme el convenio de cofinanciación. n