Meaño saca a concurso el Muiño do Ferreiro

Vencidos esta primavera los cuatro años de explotación de la tasca O Muiño de Ferreiro, concertados entre Concello y firma hostelera, se hace obligado volver a sacar la concesión a concurso cuya adjudicación, una vez más, tendrá carácter anual, prorrogable hasta un máximo de cuatro.

En esta última concesión, el local estuvo regentado por el sello meañés representado por el hostelero por Enrique Vilar Casal, en base a una aportación de 7.168 euros al año, cuya concesión se fallara en marzo de 2022.

Vencido aquel plazo de cuatro años, el hostelero tuvo que entregar las llaves, por lo que este molino permanece cerrado al público, pendiente ahora del avance del nuevo proceso.

La documentación está en fase de exposición pública, quedando todavía a expensas de la convocatoria oficial y de la apertura de plazos para poder presentar ofertas. Las bases redactadas para este 2026 precisan que éstas no pueden ser inferiores a 7.000 euros al año, por los 4.500 que era la cifra que se fijaba en 2022, y 3.000 euros en la convocatoria de 2017.

Se trata de un viejo molino de río adquirido en su día por el Concello, y cuya explotación se dispone a salir de nuevo a contratación. Situado en el paraje de Caxoi en Lores, y en plena senda fluvial del río Chanca, este molino es uno de los atractivos gastronómicos cada verano en el municipio meañés.

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El local deberá abrir al público entre los meses de junio y septiembre, ambos incluidos, por un tiempo mínimo de 8 horas diarias y un mínimo de 6 días a la semana. Para los tramos de marzo a mayo, y de octubre a noviembre, la apertura mínima deberá ser de viernes a domingo y días festivos.