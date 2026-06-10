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La Mancomunidade do Salnés presenta en sociedad el proyecto de Destino Turístico Inteligente

La jornada informativa tendrá lugar el próximo lunes

Autoridades de la Mancomunidade do Salnés en una presentación.

Autoridades de la Mancomunidade do Salnés en una presentación. / Iñaki Abella

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Lucía Romero

Cambados

La Mancomunidade do Salnés celebra el lunes una jornada para presentar en sociedad el proyecto de Destino Turístico Inteligente (DTI), la iniciativa estratégica financiada con fondos europeos Netx Generation y que sitúa a la comarca «a la vanguardia de la gestión turística basada en datos».

Además de mostrar que la obtención de datos se ha convertido en «una herramienta clave para afrontar algunos de los principales retos del destino», se dará cuenta de las actuaciones más relevantes del proyecto con la participación, entre otros, de representantes de las firmas tecnológicas implicadas, además de autoridades y profesionales del sector.

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