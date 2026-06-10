¿Quién de Catoira irá con Jesús Calleja en el helicóptero de «Volando Voy»?

Después de meses de trabajos discretos, la productora del programa «Volando Voy» desembarcó estos días a lo grande en Catoira y, sobre todo, con el protagonista principal, Jesús Calleja. De momento, se desconoce quién le acompañará en una de las partes más emblemáticas: el viaje en helicóptero, que realizará este sábado sobre las Torres de Oeste.

El propio Concello avisa que lo desconoce, esto, y otros detalles como las personas que participarán activamente en esa gran cita en la que van a recrear una versión mini de la Romaría Vikinga con la botadura del nuevo barco del Ateneo incluida; un «Knorr» que sustituirá a su mítico drakkar, hundido hace siete años. «Procuran mantener el factor sorpresa para captar la atención y el interés de la gente», razonaba el concejal de Cultura, Raúl Gómez. Sí saben que el capítulo se emitirá en las semanas previas a esta Fiesta de Interés Turístico Internacional, que siempre tiene lugar el primer domingo de agosto.

En palabras del edil, será una «oportunidad extraordinaria para seguir consolidando» la celebración, pero también para «dar a conocer nuestro municipio a nuevos públicos», añadió.

Asimismo, animó a los vecinos a acudir al rodaje de este sábado, entre las 9.30 y las 14.30 horas, y vestidos de época para contribuir a crear ambiente e infundir la esencia y la espectacularidad del evento real al máximo posible, aunque será una recreación de la navegación y desembarco más corta, adaptada a las necesidades de la producción audiovisual.

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Tanto Gómez como el alcalde, Xoán Castaño, recordaron que esta colaboración es fruto de «meses de trabajo y negociación» que se cerraron en enero en Fitur para aprovechar «esta oportunidad de promoción exterior» que ofrece «Volando Voy». De hecho, explican que el Concello está prestando colaboración en diferentes cuestiones.