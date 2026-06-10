Investigan un incendio que calcinó un coche y tres contenedores en Cambados

Un coche quedó completamente calcinado esta tarde en Cambados tras un incendio que, según todo apunta, se inició en unos contenedores próximas a donde estaba aparcado.

Las autoridades policiales investigan los hechos, pero no se descarta que el fuego de los depósitos de la basura fuera intencionado.

El caso es que las llamas cogieron gran envergadura formando un incendio que también dejó ennegrecida la fachada de un edificio de la zona.

Ocurrió en la calle Os Olmos y el turismo afectado quedó totalmente quemado, a pesar de la rápida intervención de los efectivos del servicio municipal de Emerxencias del Concello de Cambados, que apagaron las llamas.

Un momento de la extinción del incendio de Cambados. / FdV

El aviso llegó cerca de las ocho de la tarde y hasta el lugar también se desplazó la Policía Local de Cambados que desplegó un perímetro de seguridad para evitar que alguna persona se viera afectada.

El concejal de Seguridade Cidadá, José Ramón Abal Varela, también siguió el dispositivo de extinción del vehículo y de los tres contenedores, que también quedaron arrasados.

La fachada del edificio quedó totalmente ennegrecida por el incendio de Cambados. / FdV

Poco después llegaron los bomberos del consorcio provincial antiinceendios que realizaron comprobaciones en el edificio para verificar que todo estaba correcto, pues alguna vivienda podía tener abierta la ventana en el momento de los hechos.

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En un principio se pensó que el incendio podría haber afectado a más turismos, pues la batería de aparcamiento donde sucedió todo es muy utilizada y todas sus plazas permanecen ocupadas prácticamente todo el tiempo.