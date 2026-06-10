El Hospital do Salnés recurre a Caperucita para explicar hábitos saludables para el corazón

Caperucita Roja tiene hambre. ¿Qué podría merendar? ¿Una pieza de fruta o una palmera de chocolate? La compañía biotecnológica Amgen ha echado mano de uno de los cuentos más populares de la cultura occidental, como es el de Caperucita, para crear un libro de gran formato con el que inculcar hábitos saludables para el corazón. La experiencia ha pasado por una quincena de hospitales de toda España, y este miércoles se inauguró en la sala de recepción del de O Salnés, convirtiéndose en el primero comarcal que recibe este proyecto.

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de mortalidad en España, y se estima que en el 80 por ciento de los casos, esas muertes podrían haberse evitado adoptando estilos de vida saludables y corrigiendo los factores de riesgo, como la hipertensión o el colesterol. Además, Galicia presenta el mayor índice de mortalidad cardiovascular de España, acumulando un 33,7 por ciento de las defunciones por esta causa, cifra que supera ampliamente la media nacional, que es del 30,1 por ciento.

Imagen de detalle del libro. / Noe Parga

Es ahí donde actúa el singular proyecto de la empresa Amgen. «Carrapuchiña vermella, unha aventura do corazón» es un libro de gran formato (de 80 por 60 centímetros) concebido con la estructura de las historias de «elige tu propia aventura», en las que el lector toma las decisiones de los personajes; ydependiendo de qué hayan decidido en cada momento, el libro les llevará a una página diferente. Finalmente, hay varios desenlaces posibles, desde los más felices hasta los más trágicos.

Así ocurre en el gran libro que se puede ojear desde ayer en el Hospital do Salnés, y que se presentará también este jueves a las 10 de la mañana el vestíbulo principal del Hospital de Montecelo, a partir de las 10 de la mañana. Como en el clásico universal, Caperucita es el personaje central, y los secundarios son la abuelita y el lobo feroz.

Voluntarios de la asociación cultural O Castro, durante la presentación. / Noe Parga

A lo largo de la historia, la niña se expondrá a diferentes dilemas: ¿tomar unas verduras o una pizza? ¿Quedarse toda la tarde en el sofá viendo la televisión o salir a hacer ejercicio? En todos los casos, será el lector quien decida por Caperucita, y sus decisiones llevarán la historia hasta un desenlace u otro... Eso sí, todas las decisiones tienen una consecuencia. Y preferir siempre la modorra del sofá a una caminata o una pieza de bollería a otra de fruta puede tener consecuencias fatales para el corazón.

Nuria Iglesias Álvarez, directora del distrito sanitario de O Salnés, explicó en la presentación de esta iniciativa que «hay ciertos factores de riesgo cardiovascular que tratamos con medicamentos, pero que podríamos reducir igualmente con hábitos saludables».

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El Hospital do Salnés quiso sumarse a esta iniciativa de Amgen precisamente por la apuesta por la prevención de la dirección del distrito y de los servicios de Cardiología, Medicina Interna y Atención Primaria. Y el libro de Caperucita es una excelente herramienta, apta para todos los públicos, fácil de manejar y de comprender. El guion es del escritor Alberto Haj-Salej, y las ilustraciones de la sevillana Grillante.