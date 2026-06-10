Valga
Cordeiro suspende la Festa da Empanada de Millo do País
El presidente del colectivo sufre una enfermedad que le impide organizar el evento
A.M.
La asociación de vecinos, cultural y deportiva de Cordeiro (Valga) ha comunicado la suspensión de la Festa da Empanada de Millo do País, que iba a celebrarse el 21 de junio. La suspensión se debe a la enfermedad que le han diagnosticado al presidente del colectivo, que es el encargado de organizar este evento, que iba a cumplir su edición número 30.
Ningún otro miembro de la junta directiva se ha podido hacer cargo de la organización de la fiesta, por lo que la asociación de Cordeiro ha optado finalmente por suspender esta edición.
Asimismo, la asociación ha aprovechado su comunicado para agradecer el apoyo recibido por su presidente tanto mediante llamadas telefónicas como a través de redes sociales.
En otro orden de asuntos, la asociación comunica que ya ha finalizado sus cursos, que regresarán a partir de septiembre. Durante los últimos meses, la asociación ofreció a sus socios actividades de bailes de salón, internet para móviles, gimnasia de mantenimiento y cocina saludable para mayores de 50 años. El colectivo pretende organizar un curso de judo para niños en otoño.
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