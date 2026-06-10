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Cambados conmemora el día de Medio Ambiente con una excursión a las Fragas do Eume

Las plazas son limitadas y es posible inscribirse en la oficina de turismo

Un paisaje de las Fragas do Eume.

Un paisaje de las Fragas do Eume. / Cedida

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Lucía Romero

Cambados

El Concello de Cambados conmemora el Día del Medio Ambiente con una excursión al Parque Natural das Fragas do Eume. Será este sábado, día 13, con salida a las 9.30 horas desde la plaza del Concello. La inscripción puede realizarse en la oficina de turismo o en el teléfono 986 520 786 y las plazas son limitadas. Incluye transporte, guía de senderismo interpretativo y comida tipo picnic.

Desde la Concellería de Medio Ambiente animan a participar en esta salida para descubrir uno «de los espacios naturales más impresionantes de Galicia». Se trata de una ruta circular a pie de 8,5 kilómetros y dificultad media-baja para conocer la flora, fauna, así como el valor cultural de este bosque atlántico.

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