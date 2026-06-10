Cambados conmemora el día de Medio Ambiente con una excursión a las Fragas do Eume

El Concello de Cambados conmemora el Día del Medio Ambiente con una excursión al Parque Natural das Fragas do Eume. Será este sábado, día 13, con salida a las 9.30 horas desde la plaza del Concello. La inscripción puede realizarse en la oficina de turismo o en el teléfono 986 520 786 y las plazas son limitadas. Incluye transporte, guía de senderismo interpretativo y comida tipo picnic.

Desde la Concellería de Medio Ambiente animan a participar en esta salida para descubrir uno «de los espacios naturales más impresionantes de Galicia». Se trata de una ruta circular a pie de 8,5 kilómetros y dificultad media-baja para conocer la flora, fauna, así como el valor cultural de este bosque atlántico.