Prosigue la búsqueda por mar y tierra en O Grove: la cartera abandonada es de un varón de 35 años

La búsqueda de una persona en O Grove se reactivó esta mañana nuevamente con medios aéreos y terrestres, pero aún sin resultados positivos.

Según la Guardia Civil, las pertenencias halladas en unas rocas cerca de la playa de Lavaxeiras y que activaron la alarma se corresponden a un varón de 35 años de edad.

Se trataría de un vecino de la propia localidad, pero a estas horas no consta ninguna denuncia por desaparición de esta persona ante las autoridades.

Cabe recordar que el dispositivo se activó ayer sobre las 20.00 horas y el aviso lo dieron un grupo de jóvenes al ver que el propietario de unas pertenencias dejadas en unas piedras no regresaba a por ellas después de varias horas.

Ante la preocupación, alertaron, y sobre todo porque se trataba de objetos personales importantes como una cartera con documentación, además de ropa.

Sobre las 22.30 horas de ayer, el dispositivo se daba por concluido tras no localizar a nadie ni tampoco otros indicios y caer la noche.

Se reactivó esta mañana y ahora mismo hay patrullas de la Guardia Civil, efectivos de Emerxencias de O Grove y agentes de la Policía Local realizando rastreos por tierra.

También está la embarcación «Corvo Mariño» del Instituto Armado. Asimismo, por la mañana se movilizó al helicóptero de Salvamento Marítimo Helimer 401, que ha estado costeando, retirándose al mediodía, pero manteniendo la disponibilidad por si fuera precisa su intervención de nuevo por la tarde.

También estuvo la lancha de intervención rápida «Hermes» de Cruz Roja, que inspeccionó sobre todo la zona más próxima al punto donde se halló la ropa y la cartera del desaparecido dada su configuración.

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Todo el dispositivo de rastreo aéreo se ha estado realizando desde Punta San Vicente y Moreiras.