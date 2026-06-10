El BNG de Vilagarcía y el PSOE de A Illa rechazan el parque de betún en el Puerto

El Bloque Nacionalista Galego de Vilagarcía y el PSOE de A Illa han mostrado su rechazo frontal al parque de almacenamiento de betún que la empresa Betunes Gallegos pretende habilitar en el Puerto de Vilagarcía.

Ambas organizaciones políticas consideran que se trata de un proyecto industrial incompatible con la protección de la ría de Arousa, y que de llevarse a cabo pondría en riesgo el modo de vida de los bateeiros, las mariscadoras y los pescadores.

El BNG ha criticado con dureza tanto al PP como al PSOE de Vilagarcía, al considerar que ambos partidos «son cómplices de la muerte de nuestra ría». Los nacionalistas acusan al PSOE de alergar solo contra la altura de los depósitos, cuando en realidad «reducir unos metros la altura de los tanques no elimina los riesgos ambientales».

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También se muestra contundente el PSOE isleño, que considera que, «un vertido de betún en la ría sería una catástrofe irreversible».