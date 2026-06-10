Un «baño» antiestrés al ritmo de gong completa las citas de batucada de Cambados

Cambados volverá a acoger el día 20 sus citas relacionadas con la batucada gallega y la percusión con un cartel que se dará a conocer próximamente. Además, como complemento se ha organizado una actividad novedosa, un «baño de gong», una «experiencia de bienestar y sanación sonora» organizada por la asociación Se Chove que Chova para la conexión personal, la relajación profunda y la reducción del estrés a través del sonido de este instrumento originario de Asia, gracias a las vibraciones que emite.

Será el viernes 19 en el colegio San Tomé y la entrada tiene un coste de 22 euros a precio reducido y de 33 a partir del próximo día 14. Puede comprarse en la web eventbrite y durante una semana habrá una oferta de 2x1. También puede solicitarse más información en el teléfono 652 80 90 80. La actividad forma parte del V Festival Ágora Percusión, incluido en el Xacobeo Percute que llena las calles de batucada.