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Un «baño» antiestrés al ritmo de gong completa las citas de batucada de Cambados

La actividad mantiene abierta la venta de entradas con una oferta por tiempo limitado

Un pasacalles de una edición anterior del festival de batucada de Cambados.

Un pasacalles de una edición anterior del festival de batucada de Cambados. / Noe Parga

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Lucía Romero

Cambados

Cambados volverá a acoger el día 20 sus citas relacionadas con la batucada gallega y la percusión con un cartel que se dará a conocer próximamente. Además, como complemento se ha organizado una actividad novedosa, un «baño de gong», una «experiencia de bienestar y sanación sonora» organizada por la asociación Se Chove que Chova para la conexión personal, la relajación profunda y la reducción del estrés a través del sonido de este instrumento originario de Asia, gracias a las vibraciones que emite.

Será el viernes 19 en el colegio San Tomé y la entrada tiene un coste de 22 euros a precio reducido y de 33 a partir del próximo día 14. Puede comprarse en la web eventbrite y durante una semana habrá una oferta de 2x1. También puede solicitarse más información en el teléfono 652 80 90 80. La actividad forma parte del V Festival Ágora Percusión, incluido en el Xacobeo Percute que llena las calles de batucada.

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