La balaustrada del monumental peto de ánimas de Vilariño, en Meaño, aparece rota

Bien por efecto colateral del Rallye de Pontevedra, bien por vandalismo nocturno, la balaustrada del cierre del monumental peto de ánimas de Vilariño (Simes) amaneció rota el pasado domingo.

La organización de Congostra Team obró con buen tino, protegiéndolo con grandes bolsas de arena, por cuanto se halla en la cerrada y peligrosa curva en que los vehículos bajaban de O Catadoiro, para girar junto al peto y enfilar dirección A Toxa-Meaño.

En la tarde y noche del sábado este punto acogió dos pases de coches en la competición y numeroso público en sus inmediaciones.

La organización dispuso que el público no se ubicara en esa plataforma, pero a pesar de tanta precaución, la balaustrada apareció rota el domingo en uno de sus laterales, con varias piezas superiores del cierre rotas. Unos daños que se suman a otros que permanecen desde hace años en el frente.

Noticias relacionadas

La balaustrada se colocó a finales de los 90 cuando la Asociación de Vecinos recuperó ese peto de ánimas; disponerlo asentarlo sobre una plataforma de piedra y cerrar luego su todo su perímetro por esa hilada de piedra a fin de proteger la pieza.