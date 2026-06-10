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Tradición

Baión tiene todo listo para regresar al pasado

O Castro pone en marcha este fin de semana la novena edición de la Mostra de Oficios e Tradicións

Presentación de la IX Mostra de Oficios, Tradicións e Xogos Populares de Baión.

Presentación de la IX Mostra de Oficios, Tradicións e Xogos Populares de Baión. / Noe Parga

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Adolfo Gago

Vilanova

La Asociación O Castro de Baión, en Vilanova, celebra este fin de semana la novena edición de la Mostra de Oficios, Tradicións e Xogos Populares, un evento que permite a la parroquia vilanovesa viajar en el tiempo y redescubrir oficios y actividades que se encuentran prácticamente desaparecidas. El programa de este año incluirá representaciones de alguna de estas actividades, como la «malla», «ir ao toxo» o lavar en el lavadero, todo en un ambiente festivo en el que no faltarán las propuestas musicales.

En la explanada entre la iglesia parroquial y el pabellón habrá más de una veintena de oficios tradicionales, oficios como el de zoqueiro, canteiro, cesteiro o carpintero entre otros, pero también habrá espacio para actividades con los más jóvenes para que puedan vivir una experiencia intergeneracional y ver como vivían sus abuelos. Tampoco faltará propuesta gastronómica para disfrutar de un fin de semana intenso para recordar épocas pasadas.

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