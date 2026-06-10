El segundo ataque a la iglesia de San Benito deja indicios y testarán un láser limpiador más rápido

La iglesia de San Benito de Fefiñáns amaneció el martes con otra pintada en un nuevo ataque contra el patrimonio que ha acrecentado la indignación entre las autoridades y los vecinos al tratarse de una insignia de Cambados y un bien protegido BIC.

Se sospecha del mismo autor que en el episodio ocurrido hace apenas diez días, pues clarificó el nombre femenino que se intuía y añadió más frases, provocando un daño mayor en la fachada. Por otra parte, se van a hacer pruebas con un láser que agilizaría una limpieza aún por cuantificar y autorizar, así que va para largo igualmente.

La Guardia Civil investiga desde el primer momento los hechos, buscando pistas dentro y fuera de Cambados, pues no se descarta que proceda de una localidad cercana, y pudo haber tocado algún palo, pues en la ampliación se le menciona: «Por orden de la GC UCO se escuchan los pensamientos».

Con todo, identificar al autor y, sobre todo, pasar de los indicios a las pruebas concluyentes para acusar a alguien formalmente de un delito contra el patrimonio, que, en este caso podría corresponderse con una infracción grave, condenada con multas de entre 6.001 y 150.000 euros, resulta complejo.

Hay una esperanza en las cámaras de seguridad que posee algún establecimiento del entorno de la plaza de Fefiñáns, pero, es un lugar accesible por diferentes frentes, así que es posible que tampoco lo captaran.

Lo que tienen claro las autoridades municipales es que «ya no es una trastada», «ni una rapazada», como expresaban ayer el alcalde de Cambados, Samuel Lago, y el concejal de Patrimonio, Liso González. De hecho, su deseo es que se localice al autor y que responda por el delito. «Aún sabiendo que es un atentado contra el patrimonio, reincide, así que no podemos abordarlo con buenismo», clamó González con «desánimo y fastidio».

Ambos mantuvieron una reunión con el párroco José Aldao que iba a ampliar la denuncia interpuesta el lunes 1.

El objetivo era abordar cómo proceder, aunque desde el Concello lamentan que «poco se puede hacer ahora más que ampliar el informe pericial sobre el daño, intentar agilizar los trámites para la limpieza y llegar a un acuerdo con el Arzobispado; estudiar una forma de colaboración», explicó el regidor, recordando que la iglesia de San Benito es de su propiedad, pero también mostrando voluntad de cooperar porque «estamos hablando de un atentado -y lo sabe- a un BIC que es de todos los cambadeses y también es un lugar de culto de los católicos», añadió.

La pintada realizada en San Benito de Cambados hace diez días. / Iñaki Abella

Lago también contactó con los investigadores, pero de momento no están en condiciones de informar del avance de las pesquisas.

Una de las pistas para tirar el hilo es el nombre de mujer que, en esta segunda pintada, fue repasado y ya se lee claramente. Sin embargo, el único indicio algo concluyente conduce a una persona que ni reside en Cambados.

Por otra parte, el alcalde recibió estos días a una empresa que posee un láser que, según le mostró en un vídeo, podría eliminar estas pintadas con gran solvencia. Así las cosas, próximamente van a realizar una prueba en una piedra de similares características, pero sin valor.

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No obstante, Lago recuerda que siendo un BIC conlleva un proceso de autorización que suele ser largo en el tiempo, empezando por que hay que redactar un proyecto escrupuloso.