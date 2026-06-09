Vilanova completa la restauración de Vista Real con la reforma de la capilla de San Pedro

Hace quince años, el Concello de Vilanova adquiría las instalaciones del pazo de Vista Real e iniciaba un profundo proceso de transformación para eliminar todo el daño estructural que realizaron los Charlines para devolverle la imagen de un pazo tradicional gallego. Primero fueron las cocheras, después llegaría el edificio central en una actuación piso a piso y, ahora, le ha llegado el turno a la capilla de San Pedro, un pequeño espacio consagrado que se encuentra anexo al pazo y al que se puede acceder tanto desde el exterior como desde el interior a través de una pequeña puerta. Acometer esta actuación supondrá acabar con ese proceso de transformación que ha conseguido que el pazo haya pasado de uno de los referentes opulentos del narcotráfico en la comarca a un referente en la formación laboral gracias al esfuerzo del Centro de Desenvolvemento Local (CDL), cambiando por completo su imagen de cara a los vecinos del municipio.

La actuación, que se llevará a cabo con 22.000 euros de fondos propios del Concello de Vilanova, consistirá en la integración de una imagen del patrón de la parroquia, la instalación de una campana, la adecuación del retablo, mejoras en la iluminación y el acondicionamiento exterior, con la inclusión de bancos. Cuando el pazo fue adquirido por el Concello de Vilanova había en su interior la imagen de un Cristo crucificado de considerables dimensiones. En principio, la intención era mantener esa imagen, pero la escasa calidad de la talla, así como su pésimo estado, obligó a desechar esa opción y buscar otras alternativas como las que se plantean ahora.

La sobras de reforma de la capilla se iniciaron esta misma semana y se espera que el santuario pueda estar en pleno uso para finales del mes de agosto aproximadamente. El alcalde del municipio, Gonzalo Durán, destacó en su visita al templo que la finalización de las obras va a «suponer la culminación de un proceso de recuperación integral de todos los espacios del pazo», calificando la remodelación como «la guinda del pastel de un proyecto que arrancó hace quince años y que ha servido para transformar por completo este pazo» El regidor también explicó que, a lo largo de los últimos años se ha ido priorizando la creación de áreas funcionales destinadas a la formación y la promoción económica.

Insiste Durán en que la capilla era lo último que faltaba para completar todas las dependencias de la finca, «una mejora necesaria que respondía, además, a una demanda histórica de los vecinos de la zona, además de ser una obra que se puede considerar como uno de los grandes aciertos del consistorio cuando se adquirió».

Exterior de la capilla de San Pedro, en el pazo de Vista Real. / Noe Parga

Reforma de San Simón

La de Vista Real no va a ser la única capilla que va a ser remodelada en los próximos meses. El diputado provincial y edil de Vilanova, Javier Tourís, anunció durante su visita a Vista real la intención de proceder a remodelar la capilla de San Simón, en Baión, un espacio que se encuentra al pie de la PO-531 y que, en su momento, se barajó un cambio de ubicación para facilitar que los fieles y devotos pudiesen acudir a ella sin complicaciones en el último fin de semana de octubre, cuando se celebra su tradicional romería. tourís aseguró que se han mantenido reuniones con el cura párroco para sacar adelante la actuación y se espera que pueda acometerse en breve.

Insiste el diputado provincial que «estamos encantados de poner en funcionamiento y darle valor y uso a nuestro patrimonio», señaló antes de adelantar que se va a seguir trabajando en la recuperación de otros espacios de valor histórico y religioso, con el propósito de garantizar que «este legado se encuentre en condiciones óptimas para ser usado y disfrutado por los vecinos».

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El Concello de Vilanova se ha destacado en los últimos tiempos por adquirir y rehabilitar espacios religiosos para uso público. Ocurrió con la antigua iglesia de A Pastoriza, convertida a día de hoy en un espacio cultural que ha acogido actividades de todo tipo, como la presentación de libros o conciertos. También ocurrió con la pequeña capilla de Rúa Nova, en András, cedida por una propietaria y en torno a la cual se han organizado eventos sobre Valle-Inclán o la fiesta de San Miguel das uvas cada septiembre. Quedaba por rehabilitar este espacio que se encuentra en el pazo de Vista Real y que será ya visitable en el próximo mes de agosto.