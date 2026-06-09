Urbanismo
Vilagarcía licita la humanización de la calle Esperanza y la travesía Lucena por 417.000 euros
El proyecto busca crear un acceso peatonal seguro y accesible desde el paseo marítimo hasta la avenida Rosalía de Castro
El Ayuntamiento de Vilagarcía acaba de sacar a licitación la obra de humanización de la calle Esperanza y de la travesía Lucena, en Carril, con un presupuesto de 417.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Las empresas interesadas disponen de plazo hasta el 29 de junio para presentar sus ofertas a través de la plataforma pública de contratación.
El proyecto redactado por el arquitecto Juan Villanueva propone transformar la calle Esperanza en una vía de plataforma única que aporte sensación de amplitud, siguiendo también la estética de la del Carmen, con la que conecta y que fue peatonalizada en el año 2010.
Como esta, se pavimentará con losas de granito y será de prioridad peatonal, lo que permitirá crear un acceso seguro y accesible desde el Paseo Marítimo, donde nace la calle del Carmen, hasta la avenida Rosalía de Castro, donde desemboca la de Esperanza.
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