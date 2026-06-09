Vilagarcía, Cidade de Libro abre sus «Conversas ao Solpor» con poesía comprometida

Vilagarcía volvió a convertir este martes el parque Miguel Hernández en un espacio de encuentro entre autores, lectores y libros con una nueva jornada del programa «Vilagarcía, Cidade de Libro». La cita literaria, que arrancó con la «suelta» de 450 publicaciones por distintos puntos del municipio, abrió además el ciclo de «Conversas ao Solpor», uno de los apartados centrales de una programación que combina presentaciones, homenajes, actividades infantiles, talleres y diálogos en torno a la palabra escrita.

La primera de esas conversaciones reunió a tres voces poéticas de amplio recorrido y marcada dimensión social: Yolanda Castaño, Branca Trigo y Mario Obrero. Bajo el título «A literatura, instrumento de cambio social? Que obriga ética hai na palabra poética», los tres autores compartieron a partir de las 20.30 horas una reflexión sobre el papel de la poesía y de la literatura como herramienta de pensamiento, compromiso y transformación. La mesa abrió un ciclo que busca situar la creación literaria en diálogo con los grandes debates contemporáneos.

Antes, a las 18.30 horas, el escenario principal acogió la presentación de «Cuando el viento hable», la novela con la que Ángela Banzas fue finalista del último Premio Planeta. La escritora abordó una obra ambientada en Santiago de Compostela y construida en torno a los límites de lo no dicho, con voces que emergen para iluminar lo oculto y dar forma a aquello que permanece en silencio. Su intervención se desarrolló bajo el epígrafe «Voces que fenden o silencio», una idea que enlazó con la capacidad de la literatura para revelar, resistir y construir memoria compartida.

La jornada incluyó también, a partir de las 19.30 horas, un acto de homenaje a Méndez Ferrín, coincidiendo con el 50 aniversario de «Con pólvora e magnolias», y a Begoña Caamaño, escritora y periodista a la que este año se le dedicó el Día das Letras Galegas. El encuentro estuvo organizado por la Mesa das Verbas y reforzó el peso de la literatura gallega dentro de una programación que pretende conectar autores consagrados, nuevas voces y público lector.

Yolanda Castaño durante su exposición. / Noe Parga

A lo largo del día hubo además actividades dirigidas a los más jóvenes alrededor de la propuesta de los «argonautas literarios», así como un taller de poesía para los más pequeños impartido por Yolanda Castaño. El programa se completó con las presentaciones del poemario «Tequio y Zomalli», con la participación de Vera Eikon y Augusto Metztli, y del proyecto «Libro para (a)bordar a paz».

La dimensión literaria de la jornada tuvo también su reflejo institucional. El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, y la concejala de Cultura, Sonia Outón, recibieron en el consistorio al escritor vilagarciano Marcos Calveiro, recientemente nombrado director general de la Editorial Galaxia, cargo que asumirá el próximo 1 de julio. Varela felicitó al autor por situarse al frente de una de las editoriales de referencia de la cultura gallega y subrayó que «por vez primera, un vilagarcián estará ao fronte da editorial máis importante e representativa de Galicia».

Durante el encuentro se abordó además la colaboración entre el Concello y Galaxia con motivo del Premio de Poesía Fermín Bouza Brey, cuya obra ganadora será publicada en la colección Dombate, uno de los sellos poéticos emblemáticos de la editorial. Calveiro, que desde 2022 ocupaba la dirección de ediciones de Galaxia, mantiene una relación estrecha con Vilagarcía, donde fue pregonero de las fiestas de San Roque en 2019 y ha participado en distintas actividades culturales, entre ellas las vinculadas a su novela «O xardineiro dos ingleses».

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El parque Miguel Hernández es el epicentro de la actividad. / Noe Parga

La programación de «Cidade de Libro» continuará este miércoles con una jornada dedicada a la relación entre música y literatura bajo el título «Enclave de Letra». Ses, Abraham Boba, Miqui Puig y el crítico musical Fernando Fernández Rego serán algunos de los protagonistas de un día que incluirá presentaciones, firmas, espectáculos familiares y una nueva entrega de las «Conversas ao Solpor», en este caso bajo el lema «A palabra que canta: cando a música se escribe». Abraham Boba presentará además «163 cm» y llevará al Auditorio Municipal un espectáculo basado en esa misma obra, con entrada gratuita.