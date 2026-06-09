Tres años de hilo y aguja para decorar el IES Cabanillas de Cambados

El IES Ramón Cabanillas de Cambados lucirá el próximo año un nuevo decorado; un enorme mural confeccionado por las manos de decenas de escolares a golpe de aguja en los tres últimos cursos. De hecho, ayer le dieron un empujón, aprovechando que el centro organizó por tercer año consecutivo una macroquedada de labores textiles en la calle para conmemorar el Día Internacional de Tejer en Público.

La profesora Beatriz Sampedro explica que ya empezaron el pasado curso y la previsión es inaugurar esta obra de arte colectiva el que viene. Llevará por título «Enrédate no Cabanillas» con un diseño de dos manos entrelazadas y con motivos de un viñedo, en clara mención al ciclo viticultura del centro.

Y es que todo tiene sus intenciones, pues este mural de seis metros de largo por cuatro de ancho y realizado con un cordón especial para soportar las inclemencias meteorológicas sigue el espíritu de la iniciativa «Tecendo os fíos dos ODS», que empezó con la búsqueda de una actividad colectiva para los recreos que fue creciendo y llegando también a profesores e incluso a otros centros educativos de Cambados.

La iniciativa creció tanto que les valió el Premio Nacional de Educación para el Desarrollo Vicente Ferrer de 2024 en su búsqueda por abordar estos objetivos tan nombrados y tan poco conocidos a veces: los Objetivos de Desarrollo Sostenible que guardan 17 metas mundiales para lograr un mundo mejor.

Algunas piezas del mural en ciernes. / FdV

Así, la comunidad del instituto cambadés ha ganchillado por la igualdad, contra la violencia de género, por la sostenibilidad y el medio ambiente, la diversidad o para personas con alzhéimer, haciendo unos manguitos sensoriales.

La docente impulsora de esta acción explica que la idea surgió de un movimiento mundial que quiso visibilizar el trabajo artesano y acabó convertido también en un modo de revitalización de espacios deprimidos.

Pero además, al sacarlo a la calle, se trata de un modo de hacer comunidad que, un año más, contó con la colaboración de la Concellería de Igualdade de Cambados dirigida por Mar Pérez, que instaló las medidas, sillas y otros elementos necesarios para el desarrollo de esta jornada, que superó el medio centenar de asistentes en A Calzada.

Más alumnos de Cambados participantes. / FdV

No hacía falta apuntarse, solo tener ganas de hacer y no solo ganchillo, también se vio calceta, bordado, encaje de bolillos y otras labores de costura.

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Tampoco eran necesarios conocimientos previos y hubo quién aprendió algo nuevo en esta conmemoración a la que también se invitó a asociaciones y entidades como Con de Xido, O Batuqueiro de Vilariño y asociaciones de Mulleres Rurais como A Seca de Corvillón y As Saíñas de Castrelo, que ya se sumaron a anteriores ediciones.