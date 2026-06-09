Política local
Sonia Baqueiro e Iago Cribeiro, en la candidatura de Raúl Santamaría a Novas Xeracións de Pontevedra
El Congreso de la agrupación juvenil del PP se celebra este viernes y el vilagarciano presentó la única candidatura
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Vilagarcía
El diputado, concejal y único candidato a la presidencia de Novas Xeracións del PP de Pontevedra, Raúl Santamaría, lleva en su lista a Sonia Baqueiro, una estudiante de Derecho de Soutomaior de 21 años con experiencia en el asociacionismo y como secretaria general, y Iago Cribeiro, graduado en Publicidade, de A Estrada y trabajador en la Xunta.
«Dos personas con mucha experiencia e implicación a pesar de su juventud», destacó el vilagarciano, que este viernes se somete al X Congreso para la elección del cargo.
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