El Solifesti recaudará fondos para el proyecto «Son das flores» de Teis

La octava edición del Solifesti, la iniciativa solidaria que se gestó en el seno del CPI Mosteiro, regresa el próximo viernes con el objetivo de recaudar fondos para un nuevo proyecto con un fuerte contenido social. Es el caso de «Son das Flores», la iniciativa que se desarrolla en Vigo, en el colegio Vicente Risco del barrio de Teis. Esta iniciativa surgió de la mano de una profesora de ese centro, que detectó la situación social desfavorecida de varios de los alumnos, que no podían participar en actividades extraescolares. Fue así como surgió esta iniciativa que comenzó como unas clases gratuitas de música a los pequeños y se ha convertido en una orquesta con 70 integrantes. La recaudación irá para esta iniciativa del centro de Teis, pero también para el banco de alimentos de Meis.

Este año, la organización aguarda contar con la participación de unos 400 niños de todos los centros escolares de Meis y del propio centro vigués en todas las actividades que se van a celebrar en el Campo da Feira o plaza de España del municipio. Cada uno de ellos aportará también su talento al festival, a lo que se sumarán actuaciones musicales para todos los públicos. Además, los más jóvenes podrán participar en todo tipo de talleres y juegos, los cuales darán comienzo a partir de las 17.00 horas. La cita se completará con puestos de comida y bebida, así como la venta solidaria de camisetas y rifas. El año pasado, la organización consiguió recaudar más de 4.000 euros para las acciones solidarias a las que se quería beneficiar.