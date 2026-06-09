Segundo ataque en una semana a la iglesia de San Benito de Fefiñáns en Cambados

La iglesia de San Benito de Fefiñáns en Cambados volvió a amanecer hoy con una pintada realizada durante la madrugada.

Las autoridades sospechan que el autor es el mismo porque repasó el nombre que se intuía en la realizada hace una semana y añadió otras frases, haciendo aún más grande la extensión y, por tanto, el daño a este bien protegido con la máxima calificación; es un BIC.

Este nuevo atentado con el patrimonio ha generado desánimo en la parroquia y en el Concello y a estas horas estaba previsto que el párroco José Aldao ampliara la denuncia interpuesta anteriormente.

«Esto ya no es una trastada, no podemos abordar esto con buenismo», declara el concejal de Patrimonio, Liso González, quien aboga por que, en caso de identificarse al autor, la Xunta proceda con la sanción correspondiente que recoge la ley.

Noticias relacionadas

Este podría considerarse un caso grave de ataque al patrimonio que puede conllevar una multa que va de los 6.001 a los 150.000 euros.