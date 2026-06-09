La ruta del vino Rías Baixas y la de pazos históricos llegan a Vilagarcía en tren turístico

O Salnés estará presente en la nueva edición de los Trenes Turísticos de Galicia, que acaba de presentar Renfe. Así, la estación de Vilagarcía de Arousa recibirá cuatro expediciones, que se suman a las dos que ya habían visitado la comarca en marzo para visitar los jardines de la camelia.

Dos de las rutas turísticas que está comercializando Renfe tienen parada en Vilagarcía. La de los vinos Rías Baixas, y la de los pazos y jardines históricos.

En el primer caso, los viajes son el 11 de julio y el 12 de septiembre, mientras que las salidas para el itinerario monumental son el 8 de agosto y el 19 de septiembre. En ambos casos, Renfe ha puesto a la venta los billetes para los primeros viajes.

El precio es de 50 euros por persona en el caso de los adultos, y de 25 euros para los menores de 14 años. Los niños de hasta cuatro años viajan gratis. Además, hay descuentos del 15 por ciento sobre el precio total para los grupos de diez o más personas.

La ruta del vino Rías Baixas incluye una visita a una bodega de Vilanova de Arousa, con degustación incluida, un paseo por el conjunto histórico de Cambados, una travesía en barco por la ría de Vigo y una visita guiada a la isla de San Simón.

En lo que atañe a la ruta de los pazos y jardines históricos, el programa incluye visitas a Rubiáns o el castillo de Soutomaior, entre otros emplazamientos.

En todos los casos, las salidas son desde Santiago de Compostela.

Noticias relacionadas

Los interesados en comprar los billetes pueden hacerlo en la página web de Renfe. Existe la posibilidad de cancelar el billete hasta 24 horas antes de la salida, aunque con una penalización del 15 por ciento del precio del mismo.