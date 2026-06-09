El Puerto de Vilagarcía muestra un alto nivel deportivo en Huelva

La Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa participó en mayo en la XXIX edición del Torneo Interpuertos de Fútbol Sala y en la II edición del Torneo Interpuertos de Pádel, celebrados en Huelva entre los días 14, 15 y 16. La cita reunió a más de 500 participantes de las 28 autoridades portuarias españolas y de Puertos del Estado.

En fútbol sala, la clasificación final no fue la esperada, aunque la expedición arousana destacó la buena imagen ofrecida y el orgullo de representar a la rada vilagarciana en una competición consolidada desde 1996.

Los mejores resultados llegaron en pádel. Alfonso González y Jorge Freijeiro, campeones el pasado año en Cartagena, fueron finalistas en categoría masculina. También alcanzaron la final femenina Belén Pérez y Andrea Otero, mientras Daniel Agrelo y Andrea Otero llegaron a cuartos en mixto.

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El presidente portuario, José Manuel Cores Tourís, recibió al equipo de pádel y agradeció el nivel mostrado, animándoles a preparar ya la próxima edición, que se celebrará en mayo de 2027 en Ceuta.