Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eusebio Novas HiperxelExámenes PAU GaliciaFuturo nave FribesaVuelo a LondresVisita Papa EspañaTextil gallegoHallazgo científico viguésCelta Fortuna
instagramlinkedin

Interpuertos

El Puerto de Vilagarcía muestra un alto nivel deportivo en Huelva

La Autoridad Portuaria participó en las competiciones de fútbol sala y pádel, con dos finales y un puesto en cuartos

Representantes vilagarcianos en Huelva con Cores Tourís.

Representantes vilagarcianos en Huelva con Cores Tourís. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Diego Doval

Vilagarcía

La Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa participó en mayo en la XXIX edición del Torneo Interpuertos de Fútbol Sala y en la II edición del Torneo Interpuertos de Pádel, celebrados en Huelva entre los días 14, 15 y 16. La cita reunió a más de 500 participantes de las 28 autoridades portuarias españolas y de Puertos del Estado.

En fútbol sala, la clasificación final no fue la esperada, aunque la expedición arousana destacó la buena imagen ofrecida y el orgullo de representar a la rada vilagarciana en una competición consolidada desde 1996.

Los mejores resultados llegaron en pádel. Alfonso González y Jorge Freijeiro, campeones el pasado año en Cartagena, fueron finalistas en categoría masculina. También alcanzaron la final femenina Belén Pérez y Andrea Otero, mientras Daniel Agrelo y Andrea Otero llegaron a cuartos en mixto.

Noticias relacionadas

El presidente portuario, José Manuel Cores Tourís, recibió al equipo de pádel y agradeció el nivel mostrado, animándoles a preparar ya la próxima edición, que se celebrará en mayo de 2027 en Ceuta.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents