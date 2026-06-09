Marisqueo
El PSOE carga contra la Xunta por mantener cerrado el criadero de A Illa «por desidia»
La formación lamenta que no se apostase por las hatcherys públicas
La portavoz del Grupo Socialista en la comisión de Marisqueo del Parlamento, Paloma Castro, cargó esta mañana contra la Xunta por mantener cerrado el criadero de bivalvos de A Illa en lo que considera «una desidia administrativa». Castro presentó una pregunta en la comisión par a reclamarle a la Consellería de Mar que ponga en marcha las infraestructuras propias para suministrar semilla adaptada a las condiciones singulares de la ría de Arousa.
Lamentan desde la formación que el gobierno gallego gestione «de espaldas a las cofradías y desatienda a las mariscadoras que están a pie de playa y, tras quince años de advertencias sobre la situación de la producción marisquera, seguimos dependiendo de la compra de semilla a empresas privadas mientras los criaderos públicos continúan cerrados; seguimos importando soluciones cuando deberíamos estar construyendo capacidad propia, explicó.
Ve incomprensible que, mientras Mar saca pecho por el criadero de O Vicedo, «mantenga el de A Illa cerrado por mera burocracia de la Consellería, que no ha presentado autorización para el saneamiento y vertido por parte de la Dirección xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, cuando el sur de Galicia necesita de su propio criadero y no depender de uno a cientos de kilómetros».
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