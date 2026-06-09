Política local
O Grove convoca el pleno para aprobar la ordenanza de autocaravanas
La sesión incluye la nueva ratificación provisional del PXOM
O Grove celebrará el lunes un pleno extraordinario para la aprobación de dos asuntos relevantes: la ordenanza reguladora del turismo de autocaravanas y una nueva provisional del PXOM.
La sesión tendrá lugar a las 20.30 horas y respecto a la primera, el alcalde, Jose Cacabelos, explicó que el documento que llevará está consensuado en el último consello de turismo local, donde se abordó el último borrador presentado por el gobierno local. Cabe recordar que el propósito de su Ejecutivo siempre ha sido que este verano ya rijan estas normas con deberes, obligaciones y derechos de este tipo de visitante para poner coto a las conductas incívicas mostradas por algunos usuarios y también para poner orden en un turismo creciente y que genera beneficio.
En cuanto al Plan Xeral, como ya avanzó este diario hace unos días, esta nueva aprobación provisional, la cuarta, lo acerca más a la definitiva, aunque aún debe volver otra vez a la Xunta.
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