Unas pertenencias en unas rocas movilizan un dispositivo de búsqueda por mar y tierra en O Grove

El hallazgo de ropa y unas pertenencias personales depositadas en unas rocas, en una próxima a la playa de Lavaxeiras, en O Grove, movilizó esta tarde a un amplio dispositivo de búsqueda por mar y tierra, por si hubiera una persona desaparecida.

Sobre las 22.30 horas, el dispositivo se dio por concluido tras no localizar a nadie ni tampoco otros indicios. No obstante, el asunto está en manos de la Guardia Civil.

Al cierre de esta edición tampoco trascendió si se había realizado alguna denuncia por una persona desaparecida a lo largo de la jornada de hoy y que pudiera descartar la hipótesis de que el hallazgo se trató de una falsa alarma.

El aviso saltó sobre las ocho de la tarde, después de encontrar unas pertenencias y ropa dejadas en unas piedras de la costa de O Grove.

Desde la central de Emerxencias 112 Galicia se dio aviso a las autoridades pertinentes, movilizándose el helicóptero de Gardacostas, el cual recorrió el término municipal llamando la atención de los vecinos.

Cuando cayó la noche, unas tres horas después, se retiró con resultado negativo del hallazgo de alguna persona, como indican fuentes participantes en el dispositivo.

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Asimismo, se movilizó a Salvamento Marítimo y al servicio de Emerxencias de O Grove, que estuvo peinando la costa por tierra.