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La Mancomunidaded do Salnés diagnostica el servicio de la basura para el nuevo contrato comarcal
La consultora debe analizar retos, como la nueva tasa a cobrar al vecino, y contemplar el caso para dos Concellos más de los actuales, que son Cambados, Vilanova y Meis
La Mancomunidade do Salnés está diagnosticando el sistema actual del servicio de recogida de basura que comparten Cambados, Meis y Vilanova de Arousa de cara a redactar los pliegos del nuevo contrato. Y es que el actual, firmado con Valoriza hace un lustro por un total de cuatro millones de euros, está prácticamente vencido.
El objetivo de este análisis, que se ha contratado por casi 15.000 euros, es «identificar la necesidad de avanzar hacia un modelo de gestión más eficiente, sostenible y ajustado a las características reales de la generación de residuos en el territorio». Así, las autoridades quieren tener datos fiables sobre las rutas, frecuencia de recogidas, localización de contenedores, la incidencia de la estacionalidad…
Pero, además, debe prepararse para los retos que afronta la prestación de este servicio en general: las obligaciones respecto a los biorresiduos y la nueva tasa de generación a cobrar a los ciudadanos.
En principio, el ámbito de estudio son estos tres Ayuntamientos, pero la empresa contratada debe incluir dos más, llegando a cinco, con la finalidad de «obtener una base técnica suficientemente representativa que permita, de ser el caso, extrapolar la metodología, los resultados y conclusiones a otros Concellos de la Mancomunidade con características semejantes», según la resolución del proceso.
Con todo, el diagnóstico aún tardará en estar listo, pues la adjudicación se realizó a finales de abril y el plazo dado a la consultora adjudicataria, Novotec Consultores, es de cinco meses.
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