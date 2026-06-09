Las mariscadoras de Vilanova lanzan un SOS al quedarse sin ingresos
Mantienen un encuentro con el Concello para explicar su situación y conseguir su respaldo
Un grupo de mariscadoras de Vilanova ha mantenido un encuentro con responsables municipales entre ellos el alcalde, Gonzalo Durán, para explicar la complicada situación en la que se encuentran, con ausencia de ingresos y participando en un convenio en el que la Cofradía debe adelantar un dinero que no tiene, además de tener que hacer frente a los costes que supone la Seguridad Social.
Toda esta situación se la explicaron al alcalde, que quería conocer de manera pormenorizada e individualizada los diferentes casos de las afectadas así como tratar de buscar soluciones alternativas que ayuden a paliar esa situación de forma temporal.
En estos momentos, la Cofradía solo podría adelantar uno o dos meses del convenio que tienen que cobrar 16 mariscadoras, las que se han acogido al convenio con Mar al no poder acogerse al cese de actividad. A mayores, el pósito también tiene que hacer frente a los pagos a los tractoristas y a las embarcaciones que colaboran en las limpiezas, que deben ser ejecutadas por empresas externas a la cofradía, lo que supone un coste a mayores. Desde el pósito insisten en que Mar debería adelantar el dinero, ya que este sistema «nos mata».
Suscríbete para seguir leyendo
- Portugal refuerza su posición en el mercado europeo de bivalvos al levantar la prohibición de almeja japonesa en el Tajo
- Javi y Carlos, dos vidas unidas por la hostelería en Vilagarcía
- La bodega Forjas do Salnés se presenta en sociedad en Meaño
- La Guardia Civil investiga a una mujer por un atropello mortal en Vilanova
- «Miedo» en la flota de la ría de Arousa ante la presencia del alga asiática en «cantidades industriales»
- Bodega Granbazán, 45 años de historia y un futuro prometedor
- Un disparo moviliza a varias patrullas de la Guardia Civil en A Illa
- «Longa vida ao viño de Barrantes»