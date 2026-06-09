Jesús Calleja ya esta en Catoira para grabar la edición vikinga de «Volando Voy»
El popular presentador desembarca en la localidad tras meses de trabajo secreto
El popular presentador Jesús Calleja ya está en Catoira para grabar una edición muy vikinga del programa «Volando Voy».
Será especial porque además de dar a conocer la Romería Vikinga, lo hará en un año relevante para el Ateneo, que en agosto volverá a surcar el Ulla en barco. Siete años después de que su drakkar se hundiera.
Para completar los contenidos, este sábado habrá una dramatización del Desembarco y, cabe recordar, que la productora lleva meses trabajando en secreto con diferentes colaboradores de la localidad, incluyendo el Concello de Catoira.
Uno de ellos también es el dueño de O Galeón Vikingo, que recibió a Calleja en su mítico establecimiento, donde estuvo «toda una mañana» grabando, contaba en sus redes sociales.
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