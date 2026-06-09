A Illa licita la solución a la desintegración del monte de O Furado por 72.000 euros

El Concello de A Illa ha sacado a licitación la creación del muro de madera anunciado para proteger el monte de O Furado de la erosión del mar. El precio es de 72.000 euros y el plazo de ejecución es de dos meses.

Como ya había avanzado este diario, se ha logrado una subvención de casi 60.000 euros de la Xunta para cubrir esta obra que pretende proteger el pinar, un espacio de gran valor ambiental, de la erosión costera.

Para ello, la solución proyectada es la instalación de pilotes de madera de entre 25 y 30 centímetros de diámetro, que actuarán como pantalla protectora frente al avance del agua salada.

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Según indicó el Ayuntamiento en su momento, está basada en la naturaleza y garantiza el mínimo impacto visual y la máxima integración en el entorno litoral.