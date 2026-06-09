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Suceso

Herido un trabajador municipal de A Illa tras sufrir una caída en O Bao

El trabajador, vecino del municipio, tuvo que ser trasladado al Hospital de O Salnés

Concello de A Illa de Arousa.

Concello de A Illa de Arousa. / Noe Parga

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Adolfo Gago

A Illa

Un trabajador municipal herido es el resultado de un accidente laboral registrado esta mañana de martes en A Illa de Arousa. Los hechos ocurrieron sobre las 14.00 horas, cuando el trabajador, un electricista natural del propio municipio, se encontraba trabajando en un cableado, al que había accedido a través de una escalera de mano, en la zona de O Bao.

Cuando se encontraba descendiendo por la escalera y por causas que se desconocen, el hombre se acabó cayendo de la misma, con tan mala suerte, que impactó con una de sus extremidades inferiores contra el guardarrail, lo que le provocó un gran corte en la pierna. En un primer momento, fue trasladado al centro de salud de A Illa, pero sante la magnitud del corte, fue trasladado al Hospital de O Salnés, donde se encuentra en estos momentos.

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