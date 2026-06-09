El Foro do Albariño analiza lo local como una clave ante los retos globales y la «incertidumbre comercial» del sector

El Foro do Albariño regresa con una edición titulada «Simbiose coa contorna e enoturismo fronte o novo escenario global». Tendrá lugar los días 25 y 26 de junio en las instalaciones de la Adega Terra de Asorei, en Meis, y supondrá una oportunidad para escuchar a expertos y profesionales del sector ante los retos que afrontan en un contexto de «incertidumbre comercial para las bodegas». No faltarán las catas y los interesados en anotarse deben matricularse en la web de la Universidade de Santiago o enviando un correo a info@terradeasorei.com. El plazo expira el 12 de junio.

Así lo explica Xosé Ramón Durán, Roque, el presidente fundador de la firma que lleva celebrando este foro desde hace 14 años y en colaboración con la Universidade de Santiago desde hace seis, siendo un curso de verano que ofrece créditos.

El arousano detalló que entre los ponentes habrá «referentes de la viticultura de Galicia y Cataluña», además de expertos de la universidad y profesionales y empresarios del sector.

La directora del curso, Elisa Durán Rubí, desgranó las áreas temáticas: contexto y desafíos globales del sector, la bodega como espacio comunitario del territorio, enoturismo de identidad e innovación dentro de la recuperación de la esencia de la elaboración tradicional.

«Una bodega con compromiso de elaborar vinos de calidad y honestos desde el origen, desde lo local, puede presentarse en el mundo e incluso fortalecerse como empresa en un tiempo de incertidumbres económicas internacionales», destacó.

El otro director, Hugo Campos Romero, agregó que «se analizarán los retos del sector vitivinícola gallego, situando la bodega como motor de dinamización del territorio y el enoturismo de identidad como clave competitiva».

El secretario, Óscar Páramo, indicó que «a través de sesiones técnicas, mesas redondas y catas comentadas se busca potenciar la simbiosis con el entorno y la recuperación de tradiciones ofreciendo una visión integral que fomente la colaboración profesional y la puesta en valor del origen y la cultura del vino».

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El curso está dirigido al alumnado, profesorado universitario y de formación profesional, profesionales del sector del vino, pero también al público en general que tenga curiosidad por acercarse al mundo del albariño actual y a las tendencias y novedades que hay dentro del sector desde una mirada transversal.