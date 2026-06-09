Una de cada cuatro denuncias tramitadas por Capitanía son por motos de agua

Una de cada cuatro denuncias tramitadas el año pasado por la Capitanía Marítima de Vilagarcía de Arousa fueron contra pilotos de motos de agua. En concreto, en 2025 llegaron a la Capitanía 137 denuncias por presuntas infracciones contra la seguridad marítima, la mayoría de ellas levantadas por la Guardia Civil del Mar, y en 33 casos los denunciados eran usuarios de motos acuáticas.

Este tipo de artefactos se han popularizado mucho en los últimos años y el comportamiento incívico de algunos pilotos se ha convertido en una fuente habitual de quejas por parte de los bañistas. La Dirección General de la Marina Mercante y Salvamento Marítimo presentaron el pasado viernes en Cádiz la campaña estival de seguridad en la náutica de recreo, y este año la dedican precisamente a las motos de agua.

El lema elegido es «En la moto náutica, sensatez», y desde el Ministerio de Transportes explican que pretende ser «un llamamiento a la conducta y a la actitud de los usuarios de motos náuticas con independencia de la experiencia que tengan».

En el conjunto de España, el número de emergencias atendidas con los medios de Salvamento Marítimo relacionadas con las motos náuticas creció en 2025 más de un 11 por ciento con respecto al año anterior, y una de cada cuatro inspecciones a motos de agua fueron objeto de sanción. De hecho, en torno al 20 por ciento de las sanciones graves que se tramitaron en las Capitanías Marítimas afectaron a usuarios de motos de agua, explica el Ministerio.

33 denuncias en Vilagarcía

En la provincia marítima de Vilagarcía no hubo que atender emergencia alguna con motos de agua el año pasado; esto puede estar debido a que aún no hay tantos usuarios de motos náuticas como en otras partes de la Península.

De hecho, el capitán marítimo, Juan Andrés Pérez, señala que, «la proporción de motos de agua con respecto al total de embarcaciones de recreo está aquí por debajo de la media nacional».

No obstante, sí se están registrando un buen número de denuncias contra pilotos de este tipo de artefactos. En concreto, el año pasado se tramitaron 33 en la Capitanía de Vilagarcía. Algunas de las presuntas infracciones más habituales son navegar o fondear en zonas de baño, o los excesos de velocidad.

Hace unos meses, por ejemplo, la Guardia Civil identificó al piloto de una moto que iba a 50 nudos por el interior de un polígono de bateas, una zona donde la velocidad máxima permitida es de 8 nudos. Un accidente, a esa marcha, posiblemente hubiese sido mortal.

También son habituales las denuncias por no presentar ante la Guardia Civil la licencia de navegación, el justificante de pago del seguro obligatorio, no haber registrado la moto, navegar con chaleco salvavidas no reglamentario, o hacerlo fuera de horas de luz diurna.

Por ello, desde Marina Mercante han apostado este año por centrar su campaña en los usuarios de las motos de agua. La finalidad última es transmitirles que, «la convivencia en el mar no es solo una cuestión de normas, es también una actitud de respeto, educación y sensatez».

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Las principales normas

Hay cinco normas básicas para evitar que un paseo en moto acabe en susto o incluso en tragedia. La primera es navegar solo de día y a una distancia mínima de 200 metros de la orilla. Para salir o acceder a las playas hay que hacerlo a través de los canales balizados, y a una velocidad máxima de tres nudos; en el caso de que la playa no esté balizada, la aproximación se hará en perpendicular a la línea de playa, también a una velocidad máxima de tres nudos. También es importante no acercarse nunca a menos de 50 metros de bañistas, buceadores o embarcaciones; usar siempre chalecos salvavidas homologados; y evitar el consumo de alcohol o drogas.