Conductor investigado tras provocar dos accidentes y dar positivo en alcohol en Vilagarcía

La Policía Local de Vilagarcía de Arousa y la Guardia Civil de Tráfico investigan a un conductor implicado, presuntamente, en dos accidentes de tráfico prácticamente seguidos, que se produjeron a primera hora de la tarde de este martes entre Abalo (Catoira) y Bamio, y en la plaza de a Liberdade, en Carril. Se da la circunstancia de que la Policía Local practicó la prueba de alcoholemia al conductor, multiplicando por cuatro el máximo legal.

El primer accidente se produjo en la carretera PO-548 (Pontecesures-Vilagarcía), cuando el conductor investigado habría invadido el carril contrario e impactado a un motorista con el espejo retrovisor de su coche, huyendo del lugar posteriormente.

Más tarde, sobre las 14.00 horas, el investigado chocó con su coche, un Seta Córdoba, contra una furgoneta que estaba aparcada en la plaza de a Liberdade. Según los testigos, después del primer impacto, aún colisionó más veces contra la furgoneta, presuntamente con la intención de marchar del lugar.

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Finalmente, la Policía Local lo localizó al sospechoso, que se mostró muy alterado.