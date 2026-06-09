Conductor de A Illa de Arousa, denunciado por circular ebrio y con exceso de pasajeros

La Policía Local de Vilagarcía denunció por la vía penal a un conductor de A Illa de Arousa que esta madrugada circulaba bajo los efectos del alcohol con un coche por el entorno de Santa Mariña y que, además, llevaba seis ocupantes cuando el turismo era de cinco plazas.

Los agentes explican que el automovilista arrojó una tasa superior a 0,60 miligramos por litro de aire espirado, es decir, en «tasa de delito penal conforme a lo previsto en el artículo 379.2 del vigente Código Penal».

Así las cosas, esta persona con domicilio en A Illa de Arousa, deberá presentarse a juicio rápido.

Le dieron el alto sobre las 4.30 horas porque detectaron que en el vehículo de cinco plazas viajaban seis personas, lo cual es denunciable y lleva además aparejada la circunstancia de que uno de los pasajeros circula sin cinturón de seguridad obligatorio, una infracción sancionada con 200 euros de multa.

Ahí fue cuando también comprobaron que el conductor presentaba signos de haber consumido alcohol y lo sometieron a la mentada prueba.

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Durante el turno de noche también denunciaron a otros conductores por superar la tasa, pero en este caso arrojaron un resultado correspondiente a una tasa administrativa con la detracción de puntos en función del grado de incumplimiento.