Condenado a cuatro años y medio de cárcel un vecino de Vilagarcía por tráfico de drogas

La sección cuarta de la Audiencia de Pontevedra ha condenado a cuatro años y medio de cárcel a un vilagarciano por un delito de tráfico de drogas.

En el juicio se sentó en el banquillo de los acusados otro vecino de Vilagarcía, pero este resultó absuelto.

Los hechos enjuiciados se remontan a mayo de 2015, cuando agentes de la Udyco de la Policía Nacional pararon un coche en Vilanova, en el que viajaban los dos procesados. Al registrar el vehículo, que conducía el condenado, los policías localizaron droga y solicitaron una entrega de registro en la vivienda de la que habían salido los dos sospechosos.

En el galpón de la casa aparecieron más estupefacientes. En concreto, se intervinieron unos 195 kilos de hachís y unos 750 gramos de cocaína, que habrían valido en el mercado negro cerca de millón y medio de euros.

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El conductor del coche exculpó desde el primer momento al otro detenido, y finalmente ha quedado absuelto. El tribunal condenó al principal sospechoso con la agravante de reincidencia, pues ya tenía una condena por tráfico de drogas de 2015.