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Catoira duplica el gasto en el SAF para aumentar beneficiarios y horas

El centro de mayores de Catoira.

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Lucía Romero

Catoira

El Concello de Catoira va a duplicar los fondos destinados al Servicio de Axuda no Fogar (SAF) para «aumentar el número beneficiarios y también el de horas prestadas». Así lo indica el alcalde, Xoán Castaño, quien avanzó que los próximos presupuestos reservan una partida de 460.000 euros frente a los 230.000 que «se destinaban por parte del anterior gobierno local en el último presupuesto aprobado».

El regidor circunscribe esto al «esfuerzo extraordinario» que están realizando los Concellos ante una competencia impropia, que es de la Xunta y el Estado, pero «para nosotros dar atención de calidad a la gente mayor es una prioridad absoluta», subrayó, asegurando que el Ayuntamiento «está realizando una apuesta decidida por los Servizos Sociais y por las políticas públicas como herramientas fundamentales para garantizar la igualdad de oportunidades».

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