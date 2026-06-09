Política municipal
Cambados cierra la negociación de la RPT y convocará el pleno del presupuesto
El alcalde plantea una comisión de trabajo para reformular el documento, que está «obsoleto»
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Cambados
El pleno extraordinario del presupuesto de Cambados se convocará para su celebración en unas dos semanas. Así lo calcula el alcalde, Samuel Lago, tras dar por cerrada la negociación con los sindicatos por la modificación de la RPT.
Explicó que no logró unanimidad de todos, pero destacó que se creará una comisión de trabajo a reunirse ya en un mes para abordar una «reformulación» de la Relación, reconociendo algunas de las quejas de la parte social, como que está absoleta y tiene «incongruencias» a solventar.
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