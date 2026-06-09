Aramark gana el concurso del comedor del Hospital do Salnés

La empresa Aramark Servicios de Catering ha sido la adjudicataria del servicio de explotación del comedor y la cafetería del Hospital do Salnés. El contrato es por dos años, y el importe anual ronda los 1,1 millones de euros.

Fueron tres las empresas que se presentaron al concurso convocado por la gerencia del área sanitaria de Pontevedra-O Salnés: Aramark, Mediterránea de Catering, Aramark Servicios de Catering y Serunion, que es la que finalmente ha resultado adjudicataria.

Se trata de tres firmas con amplia experiencia en el sector de la hostelería hospitalaria, y dos de ellas pertenecen actualmente a grupos franceses. En el caso de Aramark, se trata de una veterana firma originaria de Estados Unidos, que tiene su sede española en Barcelona.

El área sanitaria de Pontevedra-O Salnés sacó a concurso el servicio de comedor y cafetería en el Hospital comarcal arousano, por un precio inicial de 1,3 millones de euros y un periodo de trabajo de dos años, por lo que el valor final del contrato rondará los 3 millones.

El trabajo que se le encomendará a la empresa adjudicataria incluye la concesión de la cafetería-comedor del Hospital, abierta para el público y el personal, y la alimentación de los pacientes ingresados y del personal de guardia.

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El tribunal tuvo en cuenta diversos factores, como las medidas a favor de la conciliación de la vida laboral y personal de los trabajadores, el compromiso a someterse a una auditoría externa periódica o la calidad de los alimentos y las preparaciones servidos.