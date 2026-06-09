Sanidad
Aramark gana el concurso del comedor del Hospital do Salnés
Es una veterana empresa originaria de Estados Unidos, cuya sede en España está en Barcelona
El contrato es por dos años
La empresa Aramark Servicios de Catering ha sido la adjudicataria del servicio de explotación del comedor y la cafetería del Hospital do Salnés. El contrato es por dos años, y el importe anual ronda los 1,1 millones de euros.
Fueron tres las empresas que se presentaron al concurso convocado por la gerencia del área sanitaria de Pontevedra-O Salnés: Aramark, Mediterránea de Catering, Aramark Servicios de Catering y Serunion, que es la que finalmente ha resultado adjudicataria.
Se trata de tres firmas con amplia experiencia en el sector de la hostelería hospitalaria, y dos de ellas pertenecen actualmente a grupos franceses. En el caso de Aramark, se trata de una veterana firma originaria de Estados Unidos, que tiene su sede española en Barcelona.
El área sanitaria de Pontevedra-O Salnés sacó a concurso el servicio de comedor y cafetería en el Hospital comarcal arousano, por un precio inicial de 1,3 millones de euros y un periodo de trabajo de dos años, por lo que el valor final del contrato rondará los 3 millones.
El trabajo que se le encomendará a la empresa adjudicataria incluye la concesión de la cafetería-comedor del Hospital, abierta para el público y el personal, y la alimentación de los pacientes ingresados y del personal de guardia.
El tribunal tuvo en cuenta diversos factores, como las medidas a favor de la conciliación de la vida laboral y personal de los trabajadores, el compromiso a someterse a una auditoría externa periódica o la calidad de los alimentos y las preparaciones servidos.
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